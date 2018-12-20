İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon devam ediyor

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk alanında “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu” icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında Payamlı köyü kırsalı Şeyhömer (Mişare) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak ve barınaklarda 13 adet kaşık, 3 çaydanlık, 2 tencere, 8 bardak, 5 kilogram zeytin, 2 balta, EYP yapımında kullanılan 7 adet pil bloğu, bir radyo, bir traş makinesi, 20 milimetre sera naylonu, bir kilogram çay, bir sırt çantası, yarım kilo tütün, bir kazma, 11 adet ilaç ve çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlar haricindeki malzemeler yerinde imha edilmiş olup, sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.