Siirt'te PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Siirt'in Kurtalan ilçe merkezi ve kırsalında 11 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 13 şahıs gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan 13 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 10 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.