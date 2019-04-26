Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklık eden 3 şahıs gözaltına alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt merkez Aktaş köyünde şüphelilerin ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen bir adet Browning marka 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör ile 34 adet 7,65 milimetre çapında fişek ve 3 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, ele geçen malzemelere yetkili mahkeme kararı gereğince el konulmuştur. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın adli soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.