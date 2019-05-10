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Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt merkez ve Eruh ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adli soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 4 şüpheli şahsın yurt dışına çıkması yasaklanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.

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