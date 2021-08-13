Siirt'te polis ekipleri sahaya indi vakalar azaldı

Korona virüs vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olan düğünler, Siirt'te sıkı denetime alındı. Polis ekiplerinin denetimlerini arttırması ile vakalarda da düşüş yaşandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün, nişan, taziye salonlarında denetimlerini artırdı. Düğün, nişan ve taziyeler dolayısıyla korona virüs vakalarının artması üzerine polis ekipleri sahaya inerek denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri düğün ve nişan sahiplerinden, davetlilerin maske ve mesafe kurallarına uyması konusunda uyarılmasını istedi. Düğünlerde davetliler bu konuda uyarıldı. 2 düğün salonu, pandemi tedbirleri çerçevesinde 150 polis memuru ile kontrol edilirken, yaklaşık 45 kişinin HES kodu kontrolü yapıldı. Bahse konu yerlerin korona virüs salgını kapsamındaki kurallara riayet ettikleri tespit edilirken işletme sahibi ile düğün sahibine havai fişek atılmaması ve konvoyda korna çalınmaması yönünde ikazlarda bulunuldu.

Düğün salonlarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.