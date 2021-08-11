Siirt'te polis uygulama noktalarında aşı hizmeti verilmeye başlandı

Siirt Valiliği himayelerinde il sağlık müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda il merkezi, ilçeler, beldeler, köyler, mezralar ve yaylalar da yaşayan vatandaşların aşılarını yaptırmaları için il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna timleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aşı çalışmaları kapsamında henüz aşılarını yaptırmayan vatandaşlar için kent merkezi giriş ve çıkışlarında polis uygulama noktalarında da mobil aşı çadırları kurularak, vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Kentteki Kilit-1 ve Kilit-3 polis uygulama noktalarında hizmet veren mobil aşı çadırlarında aşı olan vatandaşlara, görevliler çay ikramında da bulunuyor. Polis uygulama noktalarında kurulan aşı çadırları yoldan geçen sürücülere ve içindeki yolcular ile civar bölgelerde ikamet eden vatandaşlara hızlı ve etkin aşı hizmeti sunuyor.

Çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.