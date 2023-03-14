İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te Ramazan öncesi fırın, pastane, imalathaneler denetlendi

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan öncesi kent merkezinde faaliyet gösteren fırın, pastane, imalathanelerde üretim yapan işletmeleri denetledi.


Zabıta ekipleri, kent genelinde çok sayıda ekmek fırını ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde son kullanma tarihi, gramaj ve hijyen kontrolü yaptı. Fırınların gramaj ve hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol eden ekipler, standartlara uymayan işletmelere gerekli uyarıyı yaparak, halkın sağlığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde denetimler aralıksız devam edecektir.

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