Siirt'te Regaip Kandili idrak edildi

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, Siirt'te dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla Siirt Çarşı Camisi'nde yatsı namazını müteakip mevlit programı düzenlendi. Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, müftülük görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Tüm İslam aleminin mübarek Regaip Kandilini kutlayan Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, manevi açıdan feyizli ve bereketli üç ayların ilki olan Recep ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altıok, "Bu mübarek ay ve gecelerin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam ülkelerine, insanlığın her türlü sıkıntı ve afetlerden kurtulmasına, birlik ve kardeşlik duygusunun yerleşmesine vesile olması temennisinde bulunuyorum" dedi.

Yapılan duanın ardından davetlilere mevlit şekeri dağıtıldı.