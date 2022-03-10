İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te rögar hırsızları tutuklandı

Siirt’te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi Ülkü ve Karakol Mahallelerinde rögar kapakları ile Tınaztepe Mahallesi'nde bir araçtan malzeme, bir evden elektronik eşya çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri F.K. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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