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Siirt'te rögara düşen çocuk kurtarıldı

Siirt’te rögara düşen çocuk itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'te rögara düşen çocuk itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesi 1739. Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Sait Hamet kapağı olmayan rögara düştü. Çocuğun rögara düştüğünü gören yakınları çocuğu düştüğü yerden çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli tarafından düştüğü rögardan kurtarılan çocuk Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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