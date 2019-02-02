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Siirt'te rögarlar temizlenip ilaçlanıyor

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ) kent genelinde kötü kokulara sebep olan mazgal ile rögarlarda temizleme ve ilaçlama çalışması başlattı.


Şehir merkezinde bulunan mazgal ve rögarlarda biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar temizlenip ilaçlandığını belirten SİSKİ Müdürü Aydın Özev, mazgal temizleme çalışması yaptıktan sonra ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi. Özev, "Cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin çalışmalarıyla temizlenip ilaçlanıyor. Şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. Bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalar kent genelinde devam edecektir" dedi.

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