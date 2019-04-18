Siirt'te ruhsatsız silah ve mühimmat satan şahıslar gözaltına alındı

Siirt'te haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh ilçe merkezi, Okçular, Bilgili, Görendoruk, Yanıkses, Dadaklı, Dönerdöver köyleri ile Gaziantep ve Mersin illerinde ikamet eden D.A., M.O, R.O., S.K., S.K., R.Ş., E.K., M.K., M.S.Ş., M.F.Ş., O.T., S.T., M.K., B.Y., A.A., H.T., M.E. ve N.U. isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaparak terörizme finans sağladıkları yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlardan gerekli izinlerin alınmasını müteakip Eruh ilçesi, Gaziantep ve Mersin illerinde 19 şüpheli şahsın ev, iş yeri, eklentileri ve araçlarında eş zamanlı olarak arama yapıldı. Arama da 2 bin 93 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, bir adet ruhsatsız tabanca, 113 adet tabanca mermisi, 3 adet tabanca şarjörü, bin 312 adet Kaleşnikof tüfek mermisi, 26 adet Kaleşnikof tüfek mermisine ait boş kovan, 16 adet Kaleşnikof tüfek şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 53 adet av tüfeği fişeği, 2 adet tarihi eser obje, 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak yakalanan 18 şüpheli hakkında Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.