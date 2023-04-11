İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te sağanak yağış başladı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Siirt Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Siirt için sağanak uyarısında bulunulmasının ardından yağış etkisini gösterdi.


Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olması öngörülüyor. Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor" denilmişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren Siirt'te sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar, tedbir alarak dışarı çıktı.

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