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Siirt'te sahabe makamı inanç turizmine kazandırılıyor

Siirt’in Pervari ilçesine 7 kilometre uzaklıkta Yukarıbalcılar köyünde, Cennet’le müjdelenen on sahabeden biri olan Abdurrahman bin Avf’ın makamı yeniden inşa edilerek çevre düzenlemesi ile inanç turizmine kazandırılıyor.

Siirt'in Pervari ilçesine 7 kilometre uzaklıkta Yukarıbalcılar köyünde, Cennet'le müjdelenen on sahabeden biri olan Abdurrahman bin Avf'ın makamı yeniden inşa edilerek çevre düzenlemesi ile inanç turizmine kazandırılıyor.


Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari Yukarıbalcılar köyü yakınında yapım inşası hızla devam eden restorasyonu, cami, çevre ve peyzaj düzenlemesi ile alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi. Hayırsever iş adamı İsmail Tekağaç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Hacıbektaşoğlu, sahabe Abdurrahman bin Avf'nin makamının inanç turizmine kazandırılması ile bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

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