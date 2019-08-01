Siirt'te saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Şirvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 GJ 8859 plakalı saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı şoför, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.