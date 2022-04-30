Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Conkbayır Mahallesi 305. Sokak üzerinde durdurulan D.Y. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, satışa hazır toplam ağırlığı 3.98 gram gelen 13 adet fişek halinde eroin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.