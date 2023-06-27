Siirt'te şehit güvenlik korucusu Öneryıldız, dualarla ebediyete uğurlandı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı Köyü Jandarma Karakol Komutanlığında kule emniyeti görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şefik Öneryıldız, köyde dualarla defnedildi.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı Köyü Jandarma Karakol Komutanlığında kule emniyeti görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şefik Öneryıldız, köyde dualarla defnedildi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Öneryıldız için köy camisinde kılınan cenaze namazına katılan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, tabutu omuzladı, köy mezarlığında şehidin ailesine şanlı Türk bayrağını verdi. Öneryıldız, dualarla köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine; şehidin yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı Abdülbaki Olgaç, güvenlik korucuları, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, cenaze defin töreninin ardından Öneryıldız ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi.
Şehit ailesinin acılarını paylaşan Hacıbektaşoğlu, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, şehit ailesi ile yakından ilgilendi.