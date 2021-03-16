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Siirt'te Şehitlik Anıtında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı

Siirt Belediyesi tarafından 3.

Tugay Komutanlığı Şehitlik Anıtında çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.


Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından Şehitlik Anıtı genelinde çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Şehitliğin çevresinde ve içerisinde yürüttüğümüz düzenleme çalışmalarımız devam etmekte. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp şehitlerimizin anısını en güzel şekilde yaşatmayı sürdüreceğiz" denildi.

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