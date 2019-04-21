Siirt'te sertifikasyonlu ilk yardım eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda 112 acil sağlık birim sorumlusu Veysi Özbilici tarafından koordine edilen eğitime, vatandaşlar katıldı. Sertifikasyonlu ilk yardım eğitimine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özbilici, halkı ilk yardım eğitimi konusunda bilinçlendirilmeyi amaçladıklarını belirtti. Özbilici, "Trafik kazaları başta olmak üzere yaşanacak olumsuz durumlara karşı yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak verdiğimiz ilk yardım eğitiminin, vatandaşlarımıza büyük bir katkı sağladığına inanıyorum" dedi.