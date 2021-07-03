Siirt'te seyir halindeki bir araç aniden alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt eski Eruh yolunda Veysi Beştaş yönetimindeki 21 AVV 232 plakalı araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün son anda çıkmayı başardığı aracı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.