İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, o anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, o anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.


Olay, Kurtalan kent merkezinde yaşandı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Güven Sitesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Yere düşen çatı büyük paniğe neden olurken, sitenin bahçesinde kimsenin olmaması bir faciayı önledi.


Yetkililer, şiddetli rüzgara karşı zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.