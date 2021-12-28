İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te sikke ve obje ele geçirildi

Siirt’te, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin üst aramasında tarihi sikke ve obje yakaladı.

Siirt'te, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin üst aramasında tarihi sikke ve obje yakaladı.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin üst aramasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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