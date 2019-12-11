İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te silah kaçakçılarına darbe

Siirt’te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, T.G. ve C.A.'nın Batman'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine çok sayıda ruhsatsız tabanca getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin Siirt-Batman il sınırında müşterilerle buluşacağı bilgisi alındı. Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyü mevkisinde şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 12 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 12 şarjör ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.