Siirt'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; Kurtalan ilçesinde Ş.K. S.S. ve H.U. isimli şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek maksadıyla ellerinde bulundurdukları ruhsatsız silah ve mühimmatları satmak için müşteri arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 2 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca. 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 milimetre BLOW F92 marka kurusıkı tabanca, 6 adet 9 milimetre çaplı tabanca şarjörü, 1 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca şarjörü, 207 adet 9 milimetre Çaplı MKE marka dolu tabanca fişeği, 8 adet 9 milimetre çaplı boş tabanca fişeği, 70 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet Av-Kar marka yarı otomatik av tüfeği, 16 adet 12 kalibrelik dolu av tüfeği fişeği, 1 adet 6136 sayılı yasa kapsamında bıçak, 2 adet şüphelilere ait cep telefonu, ele geçirildi" denildi.