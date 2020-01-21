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Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Okçular köyünde yaşayan 6 kişilik Coşkun ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İdris Coşkun (42), anne Zehra (48) ve çocukları Melek (11), Kadri (19), Mihriban (9) ve Mehmet (9) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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