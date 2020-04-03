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Siirt'te sokağa çıkma yasağına uyan iki vatandaş büryanla ödüllendirildi

Siirt’te sokağa çıkma yasağına uyan iki vatandaşa büryan kebabı ikramında bulunuldu.

Siirt'te sokağa çıkma yasağına uyan iki vatandaşa büryan kebabı ikramında bulunuldu.


Kızılay Derneği Siirt Şubesince, Sakarya ve Ülkü Mahallelerinde 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir hayırseverin aracılığıyla kebapçıdan alınan büryanlar dağıtıldı. Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, durumu iyi olmayan iki aileye büryan dağıttıklarını söyledi. Altunç, "Hayırsever bir vatandaşın desteğiyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara büryan dağıttık. Halkımız evlerinden çıkmasınlar. Onların ihtiyaçlarını biz gideririz” dedi.

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