Siirt'te sokak hayvanları artık üşümeyecek

Hayvanların rahat yaşamalarını ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak için hayvan barınağının yapımında sona gelindiğini belirten Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, sokak hayvanlarının mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla Eruh yolu üzeri Gökçebağ beldesi mevkiinde hazineye ait 41 dönümlük arazi tahsil edilerek hayvan barınağının yapım çalışmalarında sona gelindiğini dile getirdi. Taşkın, “Başıboş hayvanlar ile ilgili çalışmaların daha verimli bir hale getirilmesi amacı ile hazırlamış olduğumuz hayvan barınağı projemizde sona gelindi. Yapılacak olan hayvan barınağımızda klinik binası, yemek hazırlama bölümü, karantina bölümü, kedi evlerimiz ve açık gezinti alanlarımız olacak. Yeni merkezimizde tedavi, bakım ve rehabilitasyonları yapılacaktır” dedi.