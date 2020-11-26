Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan bir kişi yakalandı

Siirt'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahıslar hakkında İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen E.T. isimli şüpheli şahıs 25 Kasım 2020 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheli şahıs yasal işlemleri tamamlanmak üzere, adli makamlara teslim edilmiştir" denildi.