Siirt'te su taşkınının ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı

Siirt'te sağanakta oluşan su taşkınının ardından temizlik ve hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Belediyesi ve ilgili kurumlardan oluşan ekipler, kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası oluşan su baskınlarına anında müdahale edildiği ve su taşkının ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını duyurdu. Açıklamada, “İtfaiye ekipleri, farklı noktalardan gelen su baskını ihbarı üzerine yerleşim alanlarında su tahliyesi yaptı. SİSKİ, Fen İşleri ile Ulaştırma müdürlükleri ekipleri de çamur temizliği ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması yürüttü. AFAD ve İl Özel idaresi ekipleri de Tillo ilçesinde bir heyelan ihbarı üzerine iş makineleriyle olaya müdahalede bulundu. Kentte 63 su baskını yaşandığı, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ve personelle çalışmaların yürütüldüğü, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, zararlarının karşılanması amacıyla AFAD koordinasyonunda, Siirt Defterdarlığı, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve ilgili birimlerden oluşan hasar tespit komisyonu kuruldu” denildi.