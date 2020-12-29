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Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 332,54 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 332,54 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Otobüs içerisinde yakalanan 1 şüpheli şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara çıkarılmıştır" denildi.

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