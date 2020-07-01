İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te şüpheli paket polisi harekete geçirdi

Siirt’te yol kenarına bırakılan şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Siirt'te yol kenarına bırakılan şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Yapılan kontrollerde paketin boş olduğu anlaşıldı.


Edinilen bilgilere göre, Siirt Kurtulan karayolunda yol kenarına bırakılan şüpheli paket, polisi harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli paket, olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Kontroller sonucu paket boş çıkarken, güvenlik nedeni ile kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.