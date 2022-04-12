Siirt'te şüpheli şahıs ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı

Siirt’te bir araçta yapılan aramada şüpheli şahıs, ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı.
Siirt'te bir araçta yapılan aramada şüpheli şahıs, ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada kent merkezi Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, Ö.N. isimli şahsın ağzından 2,66 gr eroin maddesi tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi.