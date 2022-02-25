İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te şüpheli şahsın elindeki çay kutusundan uyuşturucu çıktı

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın araması yapıldı.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın araması yapıldı. Aramada, çay kutusuna saklamış uyuşturucu madde ele geçirildi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Kooperatif Mahallesi, Nihat Aykut Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın aramasında çay kutusu içerisinde gizlenmiş 520 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.