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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde şüpheli şahıs durdurdu. Şüpheli şahıs M.A.'nın üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi.

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