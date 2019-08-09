Siirt'te sürücüler yaşam tüneli ile bilgilendiriliyor

Siirt-Kurtalan karayolu sanayi kavşağındaki Kilit-1- noktasında kurulan yaşam tüneli uygulama çadırını ziyaret eden Siirt Valisi Ali Fuat Atik, trafik ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada durdurulan sürücüler trafik kuralları ve trafik güvenliği hususunda sinevizyon eşliğinde videolar izletilerek bilgilendirildi.

Uygulama hakkında bilgi veren Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Baş komiser Hüseyin Maraz, “İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen projenin sloganı yaşam için kısa bir mola projesinin ismi ise yaşam tüneli. Özellikle şehirler arası güzergahlarda araç kullanmakta olan sürücüler ve şehir içinde araç kullanan sürücüler üzerinde uygulanan bir proje. Bu çalışmada temel amaç, trafik güvenliği ve aynı zamanda trafik kazalarına sebebiyet veren kural ihlalleriyle ilgili olarak sürücüleri bilgilendirmek ve bu konuda bilinçlendirmektir. Araçlarımız güvenli bir şekilde giriş kısmından içeri alınıyor, içeride özellikle de emniyet kemeri, yine ülkemizde trafik kazalarının temel nedenlerinde biri olan hız faktörü, yakın takip, hatalı sollama gibi önem arz eden ve bizleri kazalara sürükleyen bu gibi konularda önce kazaları sonra da eğitsel videolarla birlikte buradaki sürücülerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.