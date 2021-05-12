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Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı

Siirt’te maden yüklü kamyonun alev alması sonucu meydana gelen yangında aracın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te maden yüklü kamyonun alev alması sonucu meydana gelen yangında aracın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan son anda kurtardı.


Olay, Siirt Kurtalan karayolu Baykan yol ayrımında meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 16 SSJ 28 plakalı maden yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda lastikleri alev aldı. Durumu fark eden sürücü dorseyi araçtan ayırarak kamyonun yanmasını engelledi. Sürücünü haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangının lastiklerden çıktığı belirtilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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