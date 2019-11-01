İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te tarihi eser niteliği olan 3 obje ele geçirildi

Siirt’te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl emniyet müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirdi” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.