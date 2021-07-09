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Siirt'te tarım aracı bahçeye uçtu, sürücü kazayı hafif atlattı

Siirt’te pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.

Siirt'te pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.


Kaza, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyünde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Traktör yardımıyla halat bağlanan tarım aracı bulunduğu yerden çıkarıldı.

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