Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Siirt’in Şirvan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında meydana geldi. Tarım aracı pat patın devrilmesi sonucu meydana gelen kazasında 20 yaşındaki Cemal Cengiz hayatını kaybetti. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Cengiz'in cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.