Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Pervari'nin Ormanardı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Habeş Işık yönetimindeki tarım aracı, virajı alamayarak devrildi. Kazada, ağır yaralanan Işık, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.