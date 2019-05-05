Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesi Koçpınar Mahallesi'nde Abdulkerim Turhan'ın (53) kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen AFAD, UMKE, 112 acil servis ekipleri yaralı Turhan'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.