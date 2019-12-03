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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde tarım aracı olarak tabir edilen patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde tarım aracı olarak tabir edilen patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan ilçesi İnönü Mahallesinde meydana geldi. Harun D.'nin kullandığı patpat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Harun D., yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Harun D., Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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