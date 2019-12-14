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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt’te pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinen bilgilere göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Bayındır köyünde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki pat pat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Ş.A., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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