Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt'te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki pat pat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ş.,'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.