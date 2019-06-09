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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Siirt’te, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Siirt'te, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kemal Akdağ'ın kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, merkeze bağlı Meydandere köyü mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Akdağ ile Sadık, Atike ve Hacer Zeyrek yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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