Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde Abdulhalik Öneryıldız'ın (22) kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.