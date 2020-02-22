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Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Siirt’te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Siirt'te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dalkorur köyünde meydana geldi. Aydın T.'nin (29) kullandığı tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile Ali T., yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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