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Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si kadın 3 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Pervari ilçesine bağlı Çat köyünden bahçesine giden Muhammed A.'ın (36) kullandığı tarım aracı devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile A.(74) ve İpek A. (24) yaralandı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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