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Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

Siirt’te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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