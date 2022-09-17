Siirt'te tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.